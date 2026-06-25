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Эксперты рассказали, какие ремонтные работы выгодно делать летом

Эксперт Максим Соколов заявил, что осуществить укладку напольных покрытий в помещении летом легче, чем зимой.

Источник: Аргументы и факты

Летний сезон считается идеальным временем для проведения большинства строительных и отделочных работ благодаря стабильной температуре и возможности быстрого высыхания материалов. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал эксперт Максим Соколов.

В теплое время года рекомендуется планировать так называемые «мокрые процессы» в виде штукатурки и стяжки, а также укладку напольных покрытий и ремонт фасадов с кровлей. Длинный световой день и частое проветривание помещений позволяют строителям соблюдать необходимые технологические паузы и работать более продуктивно.

При планировании летнего ремонта специалисты советуют заранее искать бригады и тщательно проверять состояние жилья на предмет скрытых протечек или проблем с электрикой. Также необходимо избегать проведения работ в сильную жару выше тридцати градусов, поскольку из-за неравномерного высыхания на краске и плиточном клее могут появиться пузыри и отслоения.

Замена оконных конструкций не привязана к теплому сезону и может быть выполнена в любое время года по желанию владельцев недвижимости. Эксперт Дмитрий Кукуйский отметил, что зимой остекление обходится дешевле благодаря сезонным скидкам и позволяет сразу проверить качество теплосбережения.

Откладывать замену старых стеклопакетов не стоит при появлении подтеков на подоконнике во время дождя и проникновении пыли в помещение даже при закрытых створках. Дополнительными сигналами для обращения к мастерам служат постоянный уличный шум и явный дискомфорт от использования тугих или неудобных оконных рам.

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