Эксперты рассказали, какие ремонтные работы выгодно делать летом

Летний сезон считается идеальным временем для проведения большинства строительных и отделочных работ благодаря стабильной температуре и возможности быстрого высыхания материалов. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал эксперт Максим Соколов.
В теплое время года рекомендуется планировать так называемые «мокрые процессы» в виде штукатурки и стяжки, а также укладку напольных покрытий и ремонт фасадов с кровлей. Длинный световой день и частое проветривание помещений позволяют строителям соблюдать необходимые технологические паузы и работать более продуктивно.
При планировании летнего ремонта специалисты советуют заранее искать бригады и тщательно проверять состояние жилья на предмет скрытых протечек или проблем с электрикой. Также необходимо избегать проведения работ в сильную жару выше тридцати градусов, поскольку из-за неравномерного высыхания на краске и плиточном клее могут появиться пузыри и отслоения.
Замена оконных конструкций не привязана к теплому сезону и может быть выполнена в любое время года по желанию владельцев недвижимости. Эксперт Дмитрий Кукуйский отметил, что зимой остекление обходится дешевле благодаря сезонным скидкам и позволяет сразу проверить качество теплосбережения.
Откладывать замену старых стеклопакетов не стоит при появлении подтеков на подоконнике во время дождя и проникновении пыли в помещение даже при закрытых створках. Дополнительными сигналами для обращения к мастерам служат постоянный уличный шум и явный дискомфорт от использования тугих или неудобных оконных рам.
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