Эксперты рассказали, какие ремонтные работы выгодно делать летом

В теплое время года рекомендуется планировать так называемые «мокрые процессы» в виде штукатурки и стяжки, а также укладку напольных покрытий и ремонт фасадов с кровлей. Длинный световой день и частое проветривание помещений позволяют строителям соблюдать необходимые технологические паузы и работать более продуктивно.