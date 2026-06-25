Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в четверг, 25 июня, заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, и призвал готовиться к ней.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в четверг, 25 июня, заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, и призвал готовиться к ней.

При этом чиновник подчеркнул, что зима будет непростой в любом случае, и на ее условия не повлияет приостановка боевых действий.

— Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы, — отметил Шмыгаль во время выступления, передает Lenta.ru.

16 июня на полях саммита «Большой Семерки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны состояться до наступления зимнего сезона. В противном случае, по его словам, россиян ожидает «ужасная зима». В связи с этим он предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры в Швейцарии, Турции, США или на Ближнем Востоке.

1 июня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что украинский лидер поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы. При этом, по словам Буданова*, в данный момент уже существуют определенные предпосылки для этого.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше