Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в четверг, 25 июня, заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, и призвал готовиться к ней.
При этом чиновник подчеркнул, что зима будет непростой в любом случае, и на ее условия не повлияет приостановка боевых действий.
— Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы, — отметил Шмыгаль во время выступления, передает Lenta.ru.
16 июня на полях саммита «Большой Семерки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны состояться до наступления зимнего сезона. В противном случае, по его словам, россиян ожидает «ужасная зима». В связи с этим он предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры в Швейцарии, Турции, США или на Ближнем Востоке.
1 июня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что украинский лидер поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы. При этом, по словам Буданова*, в данный момент уже существуют определенные предпосылки для этого.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.