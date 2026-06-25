Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

16 июня на полях саммита «Большой Семерки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны состояться до наступления зимнего сезона. В противном случае, по его словам, россиян ожидает «ужасная зима». В связи с этим он предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры в Швейцарии, Турции, США или на Ближнем Востоке.