BZ: Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
— В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера, — говорится в материале.
По данным газеты, расследование инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.
Разбирательство началось после отказа ЕК раскрыть информацию о групповом чате по запросу нидерландской организации Follow the Money, когда в январе в СМИ появились сведения о тайной переписке.
В начале года Politico сообщило, что фон дер Ляйен, европейские лидеры и Зеленский обсуждали действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По информации издания, эту неформальную, но активную группу назвали «вашингтонской группой». Она была создана после визита нескольких руководителей ЕС и главы Украины в Белый дом в августе 2025 года.
В марте прошлого года советник лидера США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц по ошибке добавил журналиста в секретный военный чат. Там обсуждались конфиденциальные операции, в том числе и удары по хуситам.