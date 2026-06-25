BZ: Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским

В начале года Politico сообщило, что фон дер Ляйен, европейские лидеры и Зеленский обсуждали действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По информации издания, эту неформальную, но активную группу назвали «вашингтонской группой». Она была создана после визита нескольких руководителей ЕС и главы Украины в Белый дом в августе 2025 года.