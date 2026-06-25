Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

— В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера, — говорится в материале.

По данным газеты, расследование инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.

Разбирательство началось после отказа ЕК раскрыть информацию о групповом чате по запросу нидерландской организации Follow the Money, когда в январе в СМИ появились сведения о тайной переписке.

В начале года Politico сообщило, что фон дер Ляйен, европейские лидеры и Зеленский обсуждали действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По информации издания, эту неформальную, но активную группу назвали «вашингтонской группой». Она была создана после визита нескольких руководителей ЕС и главы Украины в Белый дом в августе 2025 года.

В марте прошлого года советник лидера США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц по ошибке добавил журналиста в секретный военный чат. Там обсуждались конфиденциальные операции, в том числе и удары по хуситам.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше