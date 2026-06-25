США выделят 150 млн долларов на ликвидацию последствий землетрясения в Венесуэле

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что помощь не ограничится только финансовыми вливаниями. Американские специалисты уже задействованы в поисково-спасательных работах, также организована координационная поддержка и воздушные перевозки для доставки грузов. Отмечается, что деньги будут перечислены через партнерские гуманитарные организации, работающие непосредственно на месте трагедии.