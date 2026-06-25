В Лондоне на аукционе продали портрет кисти Пикассо за $1,7 млн

24 июня с молотка ушли самые дорогие картины из его коллекции, в том числе портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни за ?48,2 млн ($63,5 млн). Общая же стоимость реализованных за два дня лотов превысила ?305 млн ($400 млн). При этом изначально выручка от всей коллекции ожидалась на уровне ?200 млн, и уже тогда речь шла о самой большой оценке для коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставлялась на торги в Европе.