В Лондоне на аукционе продали портрет кисти Пикассо за $1,7 млн

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, ушел с молотка в Лондоне за 1,3 млн фунтов ($1,7 млн). Торги организовал аукционный дом Sotheby’s.
Оценочная стоимость произведения составляла от ?600 тыс. до ?800 тыс. Пикассо написал портрет Маар в ноябре 1936 года, вскоре после их первой встречи и начала отношений. Художник подарил эту работу возлюбленной, которая хранила ее у себя до самой смерти в 1997 году. Впоследствии картина вошла в коллекцию британского бизнесмена и инвестора Джо Льюиса.
Помимо этого, 25 июня с молотка ушел «Портрет стоящего мужчины», написанный французским художником Клодом Моне в 1864 году. Эта картина была продана за ?1 млн ($1,3 млн). Также на торгах были проданы полотна «Греющийся старик» Винсента Ван Гога за ?895 тыс. ($1,2 млн), «Женщина, добившаяся успеха» Пьера Боннара за ?705 тыс. ($930 тыс.) и «Красная женщина с петухом» Марка Шагала за ?600 тыс. ($800 тыс.).
Среди проданных в ходе аукциона работ — автопортрет Анри Матисса и «Гримерная актрис» Эдгара Дега за ?590 тыс. ($780 тыс.) и картина «На лестнице улицы Рю-де-Мулен» Анри де Тулуз-Лотрека за ?500 тыс. ($660 тыс.). Все перечисленные работы были частью коллекции Льюиса.
24 июня с молотка ушли самые дорогие картины из его коллекции, в том числе портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни за ?48,2 млн ($63,5 млн). Общая же стоимость реализованных за два дня лотов превысила ?305 млн ($400 млн). При этом изначально выручка от всей коллекции ожидалась на уровне ?200 млн, и уже тогда речь шла о самой большой оценке для коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставлялась на торги в Европе.