Психолог Арабина назвала специфику феномена третьего человека

Феномен третьего человека представляет собой ощущение незримого присутствия таинственного спутника, которое возникает у людей на грани гибели в условиях экстремального выживания. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.
Специалист подчеркнула, что подобное состояние не имеет ничего общего с мистикой и является обычным защитным механизмом человеческой психики. В ситуации запредельного стресса и угрозы смерти мозг мобилизует последние ресурсы и буквально создает галлюцинаторного помощника для спасения организма.
Данный процесс выступает формой диссоциации, при которой разум отделяет от себя часть, отвечающую за инстинкт выживания. Психика проецирует эту внутреннюю опору вовне, наделяя ее собственным голосом и личностью в тот момент, когда внешняя поддержка полностью отсутствует.
Эволюционно такой механизм спасает жизнь человека, поскольку монотонный голос рядом эффективно снижает панику и отдает четкие команды. Именно эти внутренние указания заставляют истощенное тело продолжать двигаться.
Эксперт предположила, что в такие критические моменты происходит фактическая встреча человека с собственным бессознательным.
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