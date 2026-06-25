Психолог Арабина назвала специфику феномена третьего человека

Данный процесс выступает формой диссоциации, при которой разум отделяет от себя часть, отвечающую за инстинкт выживания. Психика проецирует эту внутреннюю опору вовне, наделяя ее собственным голосом и личностью в тот момент, когда внешняя поддержка полностью отсутствует.