Ловим каждый момент лета: как необычно сфотографироваться на фотоаппарат мгновенной печати

Компания Polaroid 63 года назад выпустила первый цветной фотоаппарат мгновенной печати. «Вечерняя Москва» связалась с фотографом и руководителем дизайн-бюро Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаилом Чулиным и узнала о тонкостях работы таких моделей.
Свет проходит через объектив, попадает на светочувствительный материал, и снимок проявляется сам по себе. Важна работа со светом и дистанцией, отмечает эксперт. В наши дни фотоаппараты мгновенной печати производит не только Polaroid (хотя слово «полароид» стало нарицательным), но также Fujifilm и Lomography. Были модели от таких гигантов фоторынка, как Kodak и Canon. Михаил Чулин связывает популярность фотоаппаратов мгновенной печати в цифровую эпоху с желанием вернуть в снимки особые эмоции и получить «живой» кадр.
— Такое фото нельзя переснять и довести до «идеала», как в смартфоне, — отметил он. Михаил Чулин рассказал, как хранить фотографии, сделанные на полароид, так, чтобы они не выцветали.
— Их нужно защищать от солнца, влаги и перепадов температур. Оптимально будет хранить их в темном сухом месте, — рассказал эксперт.
Золотой час.
Хороший свет — важная часть съемки на фотоаппарат моментальной печати, поэтому второй лайфхак тоже об этом. Фотографировать на ярком солнце не всегда комфортно, поэтому, чтобы модель не щурилась, а съемка прошла успешно, делайте кадры в «золотой час», то есть через час после рассвета или за час до заката.
Геометрия пригодилась.
Как сфотографировать компанию на полароид, чтобы все поместились и кадр был красивым? Есть один лайфхак — разместите людей в форме геометрической фигуры. Это может быть треугольник, круг или диагональ. Так обеспечиваются визуальная гармония и баланс картинки.
Правильный ракурс.
Важный совет для хорошего кадра — правильная экспозиция. Чтобы красиво сфотографировать модель по пояс, нужно отойти от нее на 120−150 сантиметров. Для селфи (с помощью маленького зеркала на самом аппарате) будет достаточно 30−60 сантиметров, то есть расстояния вытянутой руки. Тогда будут сохранены все пропорции и кадр будет гармоничным.
Центр вселенной.
Для идеального кадра модель должна быть в центре. Здесь не будет работать «правило третей», как на обычном фотоаппарате или смартфоне, так как нельзя сделать предварительную разметку снимка. А кадр с человеком в центре сделать гораздо проще. Чтобы любителю не запутаться, наилучшим способом будет снять модель именно так.
Не выходим за рамки.
Чтобы сделать моментальное фото объемными интересным, советуют использовать «рамки» в кадре. Ими могут стать ветки деревьев, дверной проем. Такой формат позволит сделать кадр интересным, но при этом не перегрузит его. Акцент все еще на модели, но снимок будет интереснее за счет необычной постановки кадра.