Ловим каждый момент лета: как необычно сфотографироваться на фотоаппарат мгновенной печати

Свет проходит через объектив, попадает на светочувствительный материал, и снимок проявляется сам по себе. Важна работа со светом и дистанцией, отмечает эксперт. В наши дни фотоаппараты мгновенной печати производит не только Polaroid (хотя слово «полароид» стало нарицательным), но также Fujifilm и Lomography. Были модели от таких гигантов фоторынка, как Kodak и Canon. Михаил Чулин связывает популярность фотоаппаратов мгновенной печати в цифровую эпоху с желанием вернуть в снимки особые эмоции и получить «живой» кадр.