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Дания планирует перестать выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

В Дании представили законопроект, запрещающий украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет получать вид на жительство.

Источник: Комсомольская правда

Власти Дании планируют ограничить получение временного вида на жительство украинскими мужчинами мобилизационного возраста. Об этом говорится в заявлении датского Министерства иммиграции и интеграции.

«Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании», — сообщает ведомство.

Соответствующий законопроект внесет изменения в специальный закон, действующий в Дании, согласно которому украинские беженцы могут получить ВНЖ. Согласно заявлению министерства, инициатива направлена на упразднение тенденции, при которой граждане Украины пытаются уклониться от мобилизации с помощью датских законов. При этом закон не затронет уже выданные виды на жительство.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дании выразили серьезную тревогу в связи с ростом экстремизма среди молодых украинских беженцев.