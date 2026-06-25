Дания планирует перестать выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Соответствующий законопроект внесет изменения в специальный закон, действующий в Дании, согласно которому украинские беженцы могут получить ВНЖ. Согласно заявлению министерства, инициатива направлена на упразднение тенденции, при которой граждане Украины пытаются уклониться от мобилизации с помощью датских законов. При этом закон не затронет уже выданные виды на жительство.