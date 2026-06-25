«Хобби — это социальный лифт»: почему бизнес выбирает падел и триатлон

[01:08] Мужские хобби: от детских увлечений до инструментов карьеры.
[11:19] Как общие увлечения ускоряют деловые контакты.
[15:50] Необычные увлечения: от вязания ковров до архивирования истории.
[19:38] Хобби как социальный лифт.
[21:47] Увлечения топ-менеджеров.
[24:58] Хобби как «песочница»: психоаналитик о балансе.
[27:25] Садоводство и керамика: творчество, медитация и зона комфорта.
Хобби давно перестали быть только способом отдохнуть после работы. В эфире Радио РБК писатель Александр Цыпкин назвал увлечения «уникальным социальным лифтом»: по его словам, именно в спорте, походах и других общих занятиях могут встретиться люди из разных профессиональных и социальных кругов. «Почти все мои важнейшие деловые связи были установлены не в рамках профессиональной деятельности», — сказал он.
Директор филиала Россельхозбанка Владимир Капранов рассказал, что Ironman стал для него не просто спортом, а образом жизни и школой дисциплины. «Казарма — это в положительном смысле: ты в жизни выстраиваешь распорядок, все строится четко по плану. Это позволяет достигать лучших результатов в твоем деле», — отметил он.
Психотерапевт Мария Игнатьева назвала хобби пространством для самореализации и творчества, которое помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью.