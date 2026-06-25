Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хобби — это социальный лифт»: почему бизнес выбирает падел и триатлон

Падел, Ironman, коллекционирование и даже вязание все чаще становятся площадкой для деловых знакомств. Как хобби помогают строить связи, держать дисциплину и не терять баланс — в программе «Мужской клуб» на Радио РБ.

[01:08] Мужские хобби: от детских увлечений до инструментов карьеры.

[11:19] Как общие увлечения ускоряют деловые контакты.

[15:50] Необычные увлечения: от вязания ковров до архивирования истории.

[19:38] Хобби как социальный лифт.

[21:47] Увлечения топ-менеджеров.

[24:58] Хобби как «песочница»: психоаналитик о балансе.

[27:25] Садоводство и керамика: творчество, медитация и зона комфорта.

Хобби давно перестали быть только способом отдохнуть после работы. В эфире Радио РБК писатель Александр Цыпкин назвал увлечения «уникальным социальным лифтом»: по его словам, именно в спорте, походах и других общих занятиях могут встретиться люди из разных профессиональных и социальных кругов. «Почти все мои важнейшие деловые связи были установлены не в рамках профессиональной деятельности», — сказал он.

Директор филиала Россельхозбанка Владимир Капранов рассказал, что Ironman стал для него не просто спортом, а образом жизни и школой дисциплины. «Казарма — это в положительном смысле: ты в жизни выстраиваешь распорядок, все строится четко по плану. Это позволяет достигать лучших результатов в твоем деле», — отметил он.

Психотерапевт Мария Игнатьева назвала хобби пространством для самореализации и творчества, которое помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью.