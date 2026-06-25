«Хобби — это социальный лифт»: почему бизнес выбирает падел и триатлон

Хобби давно перестали быть только способом отдохнуть после работы. В эфире Радио РБК писатель Александр Цыпкин назвал увлечения «уникальным социальным лифтом»: по его словам, именно в спорте, походах и других общих занятиях могут встретиться люди из разных профессиональных и социальных кругов. «Почти все мои важнейшие деловые связи были установлены не в рамках профессиональной деятельности», — сказал он.