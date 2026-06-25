Совсем «Дикое поле»

Управляющий партнер парка «Белый колодец» Сергей Слабунов в беседе с «Ъ-Черноземье» о «Диком поле», напротив, признался, что пока «не сформировал у себя понятное ощущение с точки зрения целевого потребителя и сценария посещения парка». «По всем подобным проектам усиливается конкуренция, и проект, который выходит на рынок, должен быть на голову сильнее тех, что уже есть, а для этого нужна сильная команда с целым набором профильных компетенций. Есть ли такая в этом проекте, я не знаю. Любые картинки сейчас за пару минут генерирует ИИ, а выстроить работающий процесс действительно сложно, дорого и энергозатратно. При этом текущую экономическую ситуацию и правда сложно назвать благоприятной», — заметил бизнесмен.