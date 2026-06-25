Форвард Реналдо Сефас сменил Нижний Новгород на Агдам

Ямайский нападающий Реналдо Сефас за денежную компенсацию перешёл из ФК «Пари НН» в азербайджанский «Карабах» (Агдам).
Сефас уже присоединился к своему новому клубу на сборах в Тироле. В минувшем чемпионате Азербайджана «Пари НН» занял второе место и будет выступать в квалификации Лиги Европы.
Ямайский футболист присоединился к нашему клубу в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 на счету Сефаса 29 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, 1 гол и 3 голевые передачи.
По некоторым данным, нижегородский клуб выручил за Сефаса 1 млн евро.