В Петербурге в день «Алых парусов» введут ограничения для транспорта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Ограничения для движения транспорта будут введены в связи с проведением праздника выпускников школ «Алые паруса» 27 июня в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту.
В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига «Россия» под алыми парусами.
«Движение транспорта будет запрещено: с 14.00 часов 27 июня до 13.00 часов 28 июня на Троицком мосту, с 12.00 часов 27 июня до 10.00 часов 29 июня на Дворцовом мосту», — отмечается в сообщении.
Также в день праздника будут перекрыты Благовещенский мост, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовая площадь, Биржевая площадь, Университетская набережная и десятки участков дорог.
Как сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 27 июня будет также закрыт доступ пешеходов на Дворцовую площадь, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.
«В связи с подготовкой и проведением праздника в центре города вводятся серьезные ограничения для транспорта… Настоятельно рекомендуем автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом», — сообщил комитет.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.