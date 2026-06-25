Эксперт Ровковская рассказала, можно ли заваривать чайный пакетик два раза

Специалист подчеркнула, что один стандартный пакетик предназначен исключительно для быстрого приготовления одной чашки объемом до 300 миллилитров. Время настаивания строго зависит от сорта напитка и составляет от одной минуты для зеленого чая до четырех минут для травяных сборов. Превышение этого интервала приводит к выделению избыточного количества дубильных веществ, что делает вкус напитка неприятно горьким и жестким.