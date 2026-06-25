Эксперт Ровковская рассказала, можно ли заваривать чайный пакетик два раза

Пакетированный чай не рекомендуется заваривать повторно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эксперт Елена Ровковская.
Специалист подчеркнула, что один стандартный пакетик предназначен исключительно для быстрого приготовления одной чашки объемом до 300 миллилитров. Время настаивания строго зависит от сорта напитка и составляет от одной минуты для зеленого чая до четырех минут для травяных сборов. Превышение этого интервала приводит к выделению избыточного количества дубильных веществ, что делает вкус напитка неприятно горьким и жестким.
Фруктовые и травяные тизаны не содержат чайного листа, поэтому их можно настаивать дольше без появления горечи для получения более насыщенного вкуса. Для раскрытия аромата черных сортов требуется вода температурой около кипения, тогда как зеленые и белые разновидности заваривают при температуре от 70 до 80 градусов.
Эксперт категорически запретила повторно кипятить воду в чайнике, так как снижение уровня кислорода в ней напрямую ухудшает качество финального напитка. Пакетированный формат заваривается гораздо быстрее классического листового аналога исключительно из-за использования сырья мелкой фракции.
Такой продукт идеально подходит для ситуаций, когда у человека совершенно нет времени на организацию полноценного чаепития. Любителям крупнолистового чая, которые ценят удобство использования, специалист посоветовала обратить внимание на альтернативный вариант в виде чайных пирамидок.
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