1 июля 2026 года россиянам изменят пенсии, налоги и переводы

С 1 июля 2026 года в России изменятся правила в сфере личных финансов. Пенсионерам пересчитают выплаты, в Системе быстрых платежей появится новый порядок переводов, а для некоторых сделок с недвижимостью добавят новый способ подтверждения личности.
Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля. Перерасчет пройдет автоматически и касается получателей страховой пенсии. Также двойная выплата положена тем, кто в июне получил первую группу инвалидности. На Севере у пенсионеров изменится порядок подтверждения права на повышенную выплату.
С 1 июля при переводах через СБП будет использоваться ИНН клиента. Вручную вводить его не придется: банки смогут получать данные через инструменты ФНС. Мера связана с борьбой с мошенниками и выявлением дропперов. Также до 15 июля включительно нужно оплатить НДФЛ за 2025 год тем, кто подавал декларацию 3-НДФЛ.
С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при сделках с недвижимостью. При этом госпошлина и стоимость регистрации не вырастут. Кроме того, россияне смогут оформить новый вид страхования жизни с инвестиционным доходом, но расчетную доходность смогут получить только квалифицированные инвесторы при взносе от 6 млн рублей, — напоминает РИА.
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