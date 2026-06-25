1 июля 2026 года россиянам изменят пенсии, налоги и переводы

С 1 июля при переводах через СБП будет использоваться ИНН клиента. Вручную вводить его не придется: банки смогут получать данные через инструменты ФНС. Мера связана с борьбой с мошенниками и выявлением дропперов. Также до 15 июля включительно нужно оплатить НДФЛ за 2025 год тем, кто подавал декларацию 3-НДФЛ.