Дождливая и прохладная погода задержится в Хабаровском крае 26 июня

В Хабаровском крае пятница пройдёт без устойчивого летнего тепла. Во многих районах небо затянут облака, а самым заметным фактором дня станут кратковременные дожди, которые могут возвращаться несколько раз за сутки, следует из данных Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём ожидается около +16… +17 градусов. Утром возможны грозы, после обеда — дождь, а к вечеру город останется под плотной облачностью.
В Комсомольске-на-Амуре будет немного прохладнее: примерно +15… +16 градусов. Осадки вероятны с ночи и утром, затем дождь может снова пройти ближе к середине дня.
В Бикине воздух прогреется примерно до +18 градусов. Утром возможны грозы, но после обеда погода начнёт выправляться: облаков станет меньше, а к вечеру осадки должны отступить. В Вяземском день будет прохладнее — около +14… +15 градусов, временами пройдут небольшие дожди.
В Советской Гавани температура почти не изменится в течение дня и будет держаться около +11… +12 градусов. Дожди возможны с ночи и затем несколько раз в течение дня, поэтому сухой и ясной погоды на побережье ждать не стоит.
В Николаевске-на-Амуре ожидается около +13… +14 градусов, преимущественно облачно. В Охотске будет около +11… +12 градусов, но без заметного ухудшения: после облачного утра днём возможны прояснения.