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В Калининградском зоопарке крокодилов переселили в летние вольеры

Для комфортного переезда пришлось задействовать грузовик.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском зоопарке крокодилов Кая, Герду, Ипполита и Людмилу переселили в летние вольеры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в четверг, 25 июня.

«Операция по передислокации крокодилов в летние вольеры под кодовым названием “Здравствуй, лето” прошла успешно. В операции были задействованы сотрудники сектора Террариум, отдела Кормообеспечения, стройбригады и одна единица грузового транспорта. Транспортируемые были осмотрены, взвешены и уколоты витаминами для полноты их крокодильего здоровья», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что аквариум в Калининградском зоопарке реконструируют под террариум для крокодилов.