В Калининградском зоопарке крокодилов переселили в летние вольеры

«Операция по передислокации крокодилов в летние вольеры под кодовым названием “Здравствуй, лето” прошла успешно. В операции были задействованы сотрудники сектора Террариум, отдела Кормообеспечения, стройбригады и одна единица грузового транспорта. Транспортируемые были осмотрены, взвешены и уколоты витаминами для полноты их крокодильего здоровья», — говорится в сообщении.