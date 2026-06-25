В Калининградском зоопарке крокодилов переселили в летние вольеры

В Калининградском зоопарке крокодилов Кая, Герду, Ипполита и Людмилу переселили в летние вольеры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в четверг, 25 июня.
«Операция по передислокации крокодилов в летние вольеры под кодовым названием “Здравствуй, лето” прошла успешно. В операции были задействованы сотрудники сектора Террариум, отдела Кормообеспечения, стройбригады и одна единица грузового транспорта. Транспортируемые были осмотрены, взвешены и уколоты витаминами для полноты их крокодильего здоровья», — говорится в сообщении.
В мае сообщалось, что аквариум в Калининградском зоопарке реконструируют под террариум для крокодилов.