Число погибших после мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 188

Не менее 188 человек погибли после сильнейшего за столетие землетрясения в Венесуэле, заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, передает El Nacional.
По его словам, 1520 человек были госпитализированы, 157 остаются пропавшими без вести. От разрушительного стихийного бедствия в Венесуэле пострадали 2927 семей. Более 200 человек находятся под завалами, добавил глава Национальной ассамблеи.
На сайте, созданном добровольцами для того, чтобы венесуэльцы могли сообщать о пропавших без вести близких после землетрясения, на момент публикации размещены 41729 заявки на розыск.
Ранее в этот день исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщала о не менее 164 погибших и 971 пострадавшем.
Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 стали одними из самых сильных в Венесуэле более чем за сто лет. Землетрясение ощущалось и в Бразилии — примерно в 1,7 тыс. км от Каракаса.
Наибольшие разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Под завалами могут оставаться люди. Власти направляют в регион дополнительные спасательные подразделения и привлекают тяжелую технику для разбора завалов.
Правительство также создало фонд восстановления объемом $200 млн для ремонта больниц, жилья и другой пострадавшей инфраструктуры.
По оценке Геологической службы США (USGS), вероятность того, что число жертв землетрясений составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, достигает 44%. В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения.
В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что данных о пострадавших российских туристах нет.
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