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Число погибших после мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 188

Число погибших в результате сильнейшего за век землетрясения в Венесуэле достигло 188 человек, более 1,5 тыс. пострадали, свыше 200 человек остаются под завалами.

Источник: РБК

Не менее 188 человек погибли после сильнейшего за столетие землетрясения в Венесуэле, заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, передает El Nacional.

По его словам, 1520 человек были госпитализированы, 157 остаются пропавшими без вести. От разрушительного стихийного бедствия в Венесуэле пострадали 2927 семей. Более 200 человек находятся под завалами, добавил глава Национальной ассамблеи.

На сайте, созданном добровольцами для того, чтобы венесуэльцы могли сообщать о пропавших без вести близких после землетрясения, на момент публикации размещены 41729 заявки на розыск.

Ранее в этот день исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщала о не менее 164 погибших и 971 пострадавшем.

Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 стали одними из самых сильных в Венесуэле более чем за сто лет. Землетрясение ощущалось и в Бразилии — примерно в 1,7 тыс. км от Каракаса.

Наибольшие разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Под завалами могут оставаться люди. Власти направляют в регион дополнительные спасательные подразделения и привлекают тяжелую технику для разбора завалов.

Правительство также создало фонд восстановления объемом $200 млн для ремонта больниц, жилья и другой пострадавшей инфраструктуры.

По оценке Геологической службы США (USGS), вероятность того, что число жертв землетрясений составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, достигает 44%. В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что данных о пострадавших российских туристах нет.

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