В МВД рассказали о мошеннической схеме с талонами на бензин

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мошенники предлагают автомобилистам по телефону получить топливо по записи и без очереди, чтобы перехватить их учетные записи в Telegram с помощью кода из СМС. Об этом сообщил портал «Объясняем.РФ» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Аферисты предлагают получить топливо по записи, без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к Telegram-аккаунту и внести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенники выдают себя за представителей регионального министерства транспорта или правительства и говорят о введении особого режима распределения топлива, предлагая именной государственный талон на 20 литров бензина. Злоумышленники уверяют, что талон необходимо срочно активировать с помощью СМС-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте, в результате чего жертвы теряют доступ к аккаунтам в мессенджерах.
В ведомстве советуют использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных интернет-страницах. «Если вам поступил такой звонок, сразу кладите трубку. Не называйте никаких данных, не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложений. Любую информацию можно перепроверить, обратившись в ведомства напрямую по телефонам, указанным на официальных сайтах», — добавили в МВД.