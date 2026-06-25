В МВД рассказали о мошеннической схеме с талонами на бензин

В ведомстве советуют использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных интернет-страницах. «Если вам поступил такой звонок, сразу кладите трубку. Не называйте никаких данных, не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложений. Любую информацию можно перепроверить, обратившись в ведомства напрямую по телефонам, указанным на официальных сайтах», — добавили в МВД.