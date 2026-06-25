На аукционе в Лондоне продали портрет кисти Пикассо за около ₽129 млн

Пабло Пикассо создал портрет в ноябре 1936 года. Это произошло через некоторое время после первой встречи художника с Дорой Маар и начала отношений. Пабло Пикассо подарил работу возлюбленной, которая хранила ее у себя до смерти в 1997 году. Впоследствии произведение вошло в коллекцию британского бизнесмена Джо Льюиса.