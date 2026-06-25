На аукционе в Лондоне продали портрет кисти Пикассо за около ₽129 млн

На аукционе в Лондоне портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, продали за 1,3 миллиона фунтов стерлингов (около 129 миллионов рублей), передает ТАСС.
Оценочная стоимость произведения составляла от 600 до 800 тысяч фунтов стерлингов (около 59−79 миллионов рублей).
Пабло Пикассо создал портрет в ноябре 1936 года. Это произошло через некоторое время после первой встречи художника с Дорой Маар и начала отношений. Пабло Пикассо подарил работу возлюбленной, которая хранила ее у себя до смерти в 1997 году. Впоследствии произведение вошло в коллекцию британского бизнесмена Джо Льюиса.
Ранее сообщалось, что портрет итальянского художника Амедео Модильяни продали на аукционе в Лондоне за 48,2 миллиона фунтов стерлингов (около 4,8 миллиарда рублей). Сумма стала рекордной для работ мастера на европейских торгах.