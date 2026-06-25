«Со мной не советовались»: президент Молдавии утверждает, что не знала о незаконном обогащении своих родных

В Молдавии разгорелся скандал вокруг родных главы государства Майи Санду. Он связан с незаконным обогащением ряда лиц. Сама Майя Санду отвергает причастность к коррупционному скандалу. Она прокомментировала инцидент в эфире «ПРО-ТВ».
Президент Молдавии заявила, что не знала о получении своей двоюродной сестрой «незаслуженных средств». Она назвала этот факт аморальным поступком. Президент Молдавии подчеркнула, что не отвечает за действия родных.
«Об этом трудоустройстве я узнала из расследования, что она была нанята без конкурса и о ее зарплате… Меня не информировали, со мной не советовались», — утверждает Майя Санду.
Между тем молдавское Министерство культуры ввело «черные списки» представителей шоу-бизнеса из России. Под запрет в стране без объяснения попали более 20 деятелей культуры и искусства.