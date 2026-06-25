Стартовали съемки криминальной драмы «В ловушке» с Константиновым и Евлановым: о чем сериал

— В последнее время я думал о том, чтобы снять фильмы в жанрах драмы, мелодрамы и комедии. И тут такое предложение! — рассказал Виктор Конисевич, режиссер-постановщик проекта «В ловушке». — Мне захотелось снова взяться за экшен, ведь в свое время я очень много снимал в этом жанре. Да и сценарный материал показался мне действительно интересным, с хорошо закрученным сюжетом, качественными диалогами. Два главных героя — следователь Красовский и отсидевший десятилетний срок Птицын — оказываются втянутыми в водоворот событий, связанных с коррупцией и наркобизнесом. Их отношения можно охарактеризовать как притяжение-отталкивание…