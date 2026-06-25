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Мощные взрывы прогремели в Киеве, горит склад с боеприпасами

Мощные взрывы прогремели вечером в Киеве. Армия России нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам украинской столицы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Мощные взрывы прогремели вечером в Киеве. Армия России нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам украинской столицы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

В нескольких районах города после прилетов видны пожары. Наиболее крупное возгорание зафиксировано в Дарницком районе — предварительно, там поражен склад с оружием и боеприпасами. В ряде районов Киева наблюдаются перебои с электроснабжением, говорится в сообщении.

Ранее специалисты беспилотных систем группировки «Север» при помощи FPV-дрона ликвидировали в Харьковской области американский новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) модели MAAWLR (Mobile Anti-Air Weapons Launcher Reconfigurable), который использовался бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 июня стало известно, что российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили украинскую газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области.

22 июня «Военкоры Русской весны» заявили, что после взятия под контроль Константиновки главной задачей российских войск станет взятие под контроль Славянска и Краматорска — там состоится главная битва за Донбасс. В тот же день российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили логистический центр Украины вооружением и дронами, который находился в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области.

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