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«Больше не нейтральны»: Макрон заявил об изменении позиции США по конфликту на Украине

Макрон: США не хотят быть нейтральным посредником в диалоге России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

США больше не рассматривают себя как нейтральную сторону в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником», — сказал он в ходе выступления, которое транслировал Елисейский дворец.

Макрон уточнил, что в тексте подтверждается поддержка США территориальной целостности Украины, а также предусматриваются военная и энергетическая помощь Киеву и сохранение санкционного давления на Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев стремится создать имидж сильных позиций перед началом переговорного процесса. Но реальность на поле боя далека от желаний украинских властей. Именно поэтому Киев предпринимает террористические методы и срывается на мирном населении.

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