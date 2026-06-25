Суд на базе США в Британии: пилота F-35 осудили за насилие

В Великобритании разгорелся спор вокруг практики передачи юрисдикции по делам американских военнослужащих. Как сообщает The Guardian, часть преступлений, совершённых военными США, рассматривается не британскими судами, а на американских военных базах по американскому законодательству.
В центре внимания оказалось дело пилота F-35 Джейкоба Вульфсона. Слушания проходили на базе ВВС США RAF Лейкенхит. По данным издания, его признали виновным в удушении британской гражданки Сары Стил, однако по обвинению в изнасиловании он был оправдан.
По версии следствия, инцидент произошёл в декабре 2023 года в Кембридже. Потерпевшая утверждает, что мужчина применил к ней наркотические вещества, после чего совершил насильственные действия. В ходе процесса Вульфсон также был признан виновным в удушении, но не по основному обвинению.
Суд проходил по американским военным правилам. Присяжными выступали восемь офицеров ВВС США, проходивших службу на той же базе. Защиту обвиняемого представлял адвокат из Флориды, который, по данным СМИ, ставил под сомнение показания потерпевшей.
Пострадавшая Сара Стил заявила, что процесс стал для неё унизительным, а сам судебный порядок фактически лишил её защиты, предусмотренной в британской правовой системе.
В результате пилот получил шесть месяцев лишения свободы, а также выговор и увольнение из ВВС США. В Великобритании аналогичные преступления могут караться более длительными сроками заключения.
Юрист Рэйчел ВанЛандингем, ранее служившая военным адвокатом в США, поставила под сомнение практику передачи подобных дел под американскую юрисдикцию, указав на риски для пострадавших и различия в правовых подходах.
На фоне этого дела в британском юридическом сообществе усилилась дискуссия о границах применения военной юрисдикции США на территории союзников. Эксперты обращают внимание, что подобные процессы вызывают вопросы о равенстве прав сторон и степени защиты потерпевших, особенно в случаях, когда судебные разбирательства проходят вне британской системы правосудия и с участием военных коллег обвиняемых.
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