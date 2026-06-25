Суд на базе США в Британии: пилота F-35 осудили за насилие

По версии следствия, инцидент произошёл в декабре 2023 года в Кембридже. Потерпевшая утверждает, что мужчина применил к ней наркотические вещества, после чего совершил насильственные действия. В ходе процесса Вульфсон также был признан виновным в удушении, но не по основному обвинению.