Фестиваль «Музыка балконов» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал четвертый сезон всероссийского фестиваля «Музыка балконов. Великие реки». Концертные программы будут организованы по выходным дням до 30 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Открытие проекта ознаменовалось выступлением артистов на балконе Нижегородского театра драмы имени М. Горького, празднующего свое 130-летие. Перед зрителями выступили камерный хор «Нижний Новгород», оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и приглашенные солисты столичных музыкальных коллективов. Второй концерт фестивального марафона уже успел принять у себя город Арзамас.
Всего в рамках масштабного проекта в областном центре запланировано проведение 11 концертов. Музыкальные номера прозвучат с балконов Усадьбы Рукавишниковых, хорового колледжа имени Л. К. Сивухина, Дома Сироткина и других знаковых объектов. Еще шесть творческих встреч состоятся в Чкаловске, Городце и Большом Болдине.
Ранее сообщалось, что программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 26−28 июня.