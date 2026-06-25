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Фестиваль «Музыка балконов» стартовал в Нижнем Новгороде

Музыкальные концерты будут проходить по выходным дням на балконах исторических зданий региона до конца лета.

В Нижнем Новгороде стартовал четвертый сезон всероссийского фестиваля «Музыка балконов. Великие реки». Концертные программы будут организованы по выходным дням до 30 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Открытие проекта ознаменовалось выступлением артистов на балконе Нижегородского театра драмы имени М. Горького, празднующего свое 130-летие. Перед зрителями выступили камерный хор «Нижний Новгород», оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и приглашенные солисты столичных музыкальных коллективов. Второй концерт фестивального марафона уже успел принять у себя город Арзамас.

Всего в рамках масштабного проекта в областном центре запланировано проведение 11 концертов. Музыкальные номера прозвучат с балконов Усадьбы Рукавишниковых, хорового колледжа имени Л. К. Сивухина, Дома Сироткина и других знаковых объектов. Еще шесть творческих встреч состоятся в Чкаловске, Городце и Большом Болдине.

Ранее сообщалось, что программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 26−28 июня.