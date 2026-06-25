Фестиваль «Музыка балконов» стартовал в Нижнем Новгороде

Всего в рамках масштабного проекта в областном центре запланировано проведение 11 концертов. Музыкальные номера прозвучат с балконов Усадьбы Рукавишниковых, хорового колледжа имени Л. К. Сивухина, Дома Сироткина и других знаковых объектов. Еще шесть творческих встреч состоятся в Чкаловске, Городце и Большом Болдине.