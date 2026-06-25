Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Европа формируют оборонную базу: Рютте заявил о мерах для якобы сдерживания России

Рютте счёл Россию якобы долгосрочной угрозой для НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте выступил с речью в Вашингтоне. Он заявил, что США и Европа предпринимают шаги по якобы «сдерживанию» Москвы. Генсек НАТО назвал Россию якобы долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса.

Марк Рютте сообщил, что американцы и европейцы формируют единую трансатлантическую оборонную базу. По его словам, она будет основываться на взаимных производстве и инвестициях.

Генсек НАТО также уведомил, что у альянса сейчас не хватает возможностей для противодействия России. ВС РФ активно наращивают боевой опыт, подытожил Марк Рютте.

Президент России Владимир Путин назвал ложными подобные заявления западных лидеров о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. Он отметил, что некоторые официальные лица за рубежом открыто высказываются о подготовке к войне с РФ. Запад наращивает военные бюджеты для этой цели.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше