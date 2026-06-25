США и Европа формируют оборонную базу: Рютте заявил о мерах для якобы сдерживания России

Президент России Владимир Путин назвал ложными подобные заявления западных лидеров о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. Он отметил, что некоторые официальные лица за рубежом открыто высказываются о подготовке к войне с РФ. Запад наращивает военные бюджеты для этой цели.