Красивые открытки на окончание школы и поздравления для выпускников

Окончание школы — одно из самых волнующих и трогательных событий в жизни каждого человека. Позади остаются 11 лет за партой, бессонные ночи над учебниками, первые победы и первые разочарования, а впереди — целая жизнь, полная надежд, планов и открытий. Школьный выпускной — это не просто праздник, а важный рубеж, который хочется разделить с самыми близкими. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и поздравления с окончанием школы, чтобы вы могли порадовать выпускников, их родителей и учителей теплыми словами в этот особенный день.