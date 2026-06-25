На Украине рассказали новые факты о пытках новобранцев в полку ВСУ «Скала»

Издание «Бабель» ранее собрало сведения о 26 случаях смерти новобранцев в «Скале» за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями. Смертность в подразделении, по данным издания, условно делится на две категории — из-за болезней и насилия. При этом в офисе военного омбудсмена признают, что смертей в полку больше. В материале также содержатся данные о девяти случаях самоубийства военных. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила командование «Скалы» в гибели людей, а государство — в замалчивании ситуации.