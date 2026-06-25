На Украине рассказали новые факты о пытках новобранцев в полку ВСУ «Скала»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Журналистка украинского издания «Бабель», ранее опубликовавшего расследование о смерти новобранцев в полку «Скала» Вооруженных сил Украины, привела новые факты о пытках в этом подразделении. Видеозапись ее выступления опубликовало издание «Страна».
В частности, по словам журналистки, мобилизованных в полк обливали зимой водой и мочой на улице и подвергали унижениям. Кроме того, она сообщила, что есть свидетели того, как беглецов в полку привязывали к квадроциклу и автомобилям и таскали за ними.
Издание «Бабель» ранее собрало сведения о 26 случаях смерти новобранцев в «Скале» за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями. Смертность в подразделении, по данным издания, условно делится на две категории — из-за болезней и насилия. При этом в офисе военного омбудсмена признают, что смертей в полку больше. В материале также содержатся данные о девяти случаях самоубийства военных. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила командование «Скалы» в гибели людей, а государство — в замалчивании ситуации.