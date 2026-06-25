Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул на НПЗ в штате Пенсильвания, жителей попросили оставаться дома

На нефтеперерабатывающем заводе в штате Пенсильвания вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает телеканал CBS News.

На нефтеперерабатывающем заводе в штате Пенсильвания вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел днем в городе Маркус-Хук на берегу реки Делавэр. Информация о причинах возгорания и пострадавших отсутствует. Власти просят жителей избегать района, но эвакуация не объявлена.

— Качество воздуха находится на уровне, вызывающем дискомфорт, и рекомендуется оставаться в своих домах в радиусе полумили от завода. Эвакуация на данный момент не требуется, — цитирует полицию телеканал.

21 июня в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел взрыв на одном из заводов в результате технической аварии.

8 июня два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе, расположенном рядом с Финляндским вокзалом, могут быть погибшие. По предварительным данным «Фонтанки», один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв, еще двух человек завалило обрушившимся забором.

1 июня мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте. В результате взрыва повреждения получили жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше