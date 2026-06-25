Пожар вспыхнул на НПЗ в штате Пенсильвания, жителей попросили оставаться дома

На нефтеперерабатывающем заводе в штате Пенсильвания вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает телеканал CBS News.
Инцидент произошел днем в городе Маркус-Хук на берегу реки Делавэр. Информация о причинах возгорания и пострадавших отсутствует. Власти просят жителей избегать района, но эвакуация не объявлена.
— Качество воздуха находится на уровне, вызывающем дискомфорт, и рекомендуется оставаться в своих домах в радиусе полумили от завода. Эвакуация на данный момент не требуется, — цитирует полицию телеканал.
21 июня в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел взрыв на одном из заводов в результате технической аварии.
8 июня два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе, расположенном рядом с Финляндским вокзалом, могут быть погибшие. По предварительным данным «Фонтанки», один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв, еще двух человек завалило обрушившимся забором.
1 июня мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте. В результате взрыва повреждения получили жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.