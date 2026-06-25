В Дагестане ожидаются сели и подъем уровня воды в реках

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает республиканское управление МЧС России, в регионе ожидаются сильные дожди, которые могут привести к сходу селей и повышению уровня воды в реках.
По данным ведомства, неблагоприятная погода прогнозируется в различных районах республики в период с 24 по 27 июня. Ожидаются интенсивные осадки, включая дождь, град и грозу. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 20−25 м/с.
МЧС предупреждает о возможном сходе селей малого объема и локальном подъеме уровня воды в водоемах. Информация опубликована в официальном сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Спасатели уточняют, что в период действия штормового предупреждения повышается риск подтоплений в низинных территориях, а также возможны локальные нарушения транспортного сообщения из-за размыва дорог и схода грунта в горных районах. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за оперативными сообщениями экстренных служб.
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