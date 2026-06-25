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Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте на Украине

По словам президента Франции, Вашингтон стал полноценным участником линии поддержки Киева.

Источник: Клопс.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше нельзя считать нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал на пресс‑конференции по итогам франко‑итальянского саммита в Антибе, пишет РИА Новости в четверг, 25 июня.

По словам французского лидера, изменение позиции Вашингтона подтвердил документ, подписанный на саммите G7.

«США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление Украине военной помощи и санкций против России», — заявил Макрон.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по украинскому вопросу.

В Госдуме ранее заявили, что иностранное финансирование Украины превысило 550 млрд долларов за четыре года.

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