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Новак обсудил с губернатором Нижегородской области топливное обеспечение

Новак обсудил с Никитиным обеспечение Нижегородской области топливом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обеспечение региона топливом, сообщило правительство РФ.

«Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основной темой в рамках встречи стало обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами. Стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке субъекта, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса всех потребителей», — сообщило правительство.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев с поставками топлива и сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом.

Встречу по схожей теме Новак провел ранее в четверг также с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Новак в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

В совещании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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