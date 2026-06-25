Стало известно, как жара влияет на работу автомобиля

360.ru сообщил, что автомобиль следует подготовить к жаркой погоде. В первую очередь нужно уделить внимание системе охлаждения, потому что на нее ложится большая нагрузка. Также стоит обратить внимание на состояние системы кондиционирования, особенно в старых автомобилях, так как со временем хладагент может испаряться, а количество смазки меняется.