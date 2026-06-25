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Американцы испытали украинские морские дроны у Филиппин: беспилотники потопили корабль

Bloomberg узнало о первых испытаниях США украинских морских дронов Magura.

Источник: Комсомольская правда

Украинские морские дроны впервые задействованы в рамках военных учений у берегов Филиппин. Американцы применили их по списанному кораблю-мишени. В тестировании использовались украинские беспилотники Magura, пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что дроны атаковали и потопили списанный корабль. Такие БПЛА необходимы, так как аппараты способны действовать в зонах повышенного риска, поясняет автор. Кроме того, беспилотники могут собирать разведывательные данные.

«Нам нужно больше подобных систем — распределенных, живучих, относительно недорогих, которые помогут лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи», — заявил в беседе с изданием старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт.

Военные учения стран НАТО также проходили вблизи Калининградской области. В них участвовали Польша, Франция и Литва. Местом маневров выбран Сувалкский коридор.

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