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На площади Павших борцов в Волгограде нашли загадочные подземелья

Историкам предстоит выяснить, что находится под слоем земли.

На площади Павших борцов в Волгограде во время масштабных раскопок обнаружили подземные коммуникации. Работы вскрыли скрытые конструкции, которые долгое время находились под землей и асфальтом в центре Волгограда.

На месте раскопок были найдены фрагменты кирпичной кладки и инженерные конструкции. По словам очевидцев, они находились на значительной глубине и ранее не были видны на поверхности. Место проведения работ сейчас активно обсуждают жители Волгограда.

Пользователи выдвигают разные версии происхождения находки — от старых коммунальных коммуникаций до подвалов дореволюционных зданий. Историк-краевед Роман Шкода предположил, что это может быть часть подвала разрушенного здания облисполкома, однако точных выводов без обследования сделать нельзя, — пишет v1.ru.

Эксперты отмечают, что речь может идти о сохранившихся фрагментах городской застройки. Для точного определения происхождения конструкций требуется изучение непосредственно на месте раскопок.

Ранее сообщалось, что в Волгограде перенесли памятник Александру Невскому.