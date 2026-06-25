Невеста в Индии столкнула жениха со скалы с помощью любовника

В индийском штате Махараштра невеста расправилась с женихом при помощи тайного возлюбленного, столкнув его со скалы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Hindustan Times.
20-летняя Сия Гоял и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в Железный форт — горную крепость на высоте тысячи метров. Девушка заявила, что жених сорвался со скалы во время фотосъемки. Однако отец погибшего заметил, что невеста никак не отреагировала на трагедию, и обратился в полицию.
Выяснилось, что брак был устроен родителями, но Гоял не хотела выходить замуж за Агарвала. У нее был тайный возлюбленный — 22-летний Четан Чоудхари. По версии следствия, он поджидал пару на вершине, после чего они вместе напали на жениха и столкнули его в пропасть. На допросах подозреваемые перекладывали вину друг на друга.
Следователи установили, что с января Гоял и Чоудхари созванивались более двух тысяч раз и за день до убийства тайно встречались в кафе. Суд дал полиции неделю на расследование, говорится в сообщении.
21 июня в турецкой провинции Денизли 11 человек получили ранения в результате инцидента с огнестрельным оружием во время свадебной церемонии. Подросток 15 лет, находившийся в свадебном кортеже, попытался произвести традиционный выстрел из дробовика в воздух, однако дробь срикошетила от земли и попала в находившихся рядом людей.