Невеста в Индии столкнула жениха со скалы с помощью любовника

Выяснилось, что брак был устроен родителями, но Гоял не хотела выходить замуж за Агарвала. У нее был тайный возлюбленный — 22-летний Четан Чоудхари. По версии следствия, он поджидал пару на вершине, после чего они вместе напали на жениха и столкнули его в пропасть. На допросах подозреваемые перекладывали вину друг на друга.