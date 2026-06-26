Что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы 26 июня на Задери хвосты

Православная церковь 26 июня вспоминает святую Акулину, а в народе празднуют день Акулины Гречишницы. Святая была покровительницей гречихи, которую начинали сеять с указанной даты. Но существует еще одно название — Задери хвосты. С данного периода появлялось большое количество комаров, которых животные отгоняли хвостами.
Что нельзя делать 26 июня.
Под запретом тяжелая работа. Предки верили, что может ухудшиться самочувствие. Не рекомендуется пить молоко, так как оно может нанести вред здоровью. Кроме того, нельзя жаловаться на судьбу — ситуация может только усугубиться.
Что можно делать 26 июня.
По традиции, 26 июня начинали сеять гречиху. А еще в указанную дату обязательно ставили каши, которые были сварены из остатков прошлого урожая.
Согласно приметам, большое количество комаров обещает хорошую погоду. В том случае, если паук сидит на паутине, ждали засушливых дней.
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