Что можно и нельзя делать в Акулинин день 26 июня 2026 года

Святая Акилина напоминает нам о том, что истинная сила заключается не в физической мощи или социальном положении, а в чистоте сердца и крепости духа. Её чудесное воскресение через явление Ангела и исцеление от ран свидетельствует о том, что для Бога нет ничего невозможного и что Он всегда приходит на помощь тем, кто до конца остается верным Ему.