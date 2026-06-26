Россиян предупредили об обманной схеме с получением топлива по записи: как действуют мошенники

Россиян стали обманывать с помощью фейковых предложений о якобы топливе без живой очереди. Мошенники заверяют, что граждане могут получить топливо по записи. Затем аферисты крадут Telegram-аккаунты обманутых пользователей. Для получения топлива без живой очереди автомобилистам якобы нужно просто указать номер телефона и ввести отправленный код. О схеме предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.