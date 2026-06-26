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Педиатр Дудина: прохладная и сухая кожа у ребенка может быть признаком перегрева

В отличие от взрослых, организм ребенка не умеет эффективно охлаждаться.

Источник: Комсомольская правда

Жара для детей до 5 лет представляет реальную угрозу для жизни, что связано с особенностями детской физиологии. Об этом аif.ru рассказала врач-педиатр Анастасия Дудина.

Специалист подчеркнула, что в отличие от взрослых, организм ребенка не умеет эффективно охлаждаться, поэтому перегрев наступает очень быстро, а его последствия могут быть необратимыми.

«Главные признаки перегрева — повышение температуры, прохладная и липкая или, наоборот, покрасневшая, горячая и сухая кожа», — сказала она.

По ее словам другими признаками могут быть слабость, головокружение, головная боль, обморок, выраженное потоотделение или его отсутствие, сильная жажда.

Телеканал «Царьград» посоветовал в жару не гулять с детьми младше трех лет в период времени с 11:00 до 16:00.

Ранее 360.ru сообщил, что в жару нужно ограничить пребывание ребенка на улице и снизить физические нагрузки. Также нельзя допускать нахождения детей под прямыми солнечными лучами.