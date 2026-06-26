В Австрии стартует восьмой этап сезона «Формулы-1»

На прошлом этапе в испанской Барселоне британцу Льюису Хэмилтону из «Феррари» удалось остановить победную поступь «Мерседеса» и его пилота итальянца Кими Антонелли, на счету которых было шесть и пять побед подряд соответственно. Семикратный чемпион мира в последних гонках набрал отличную форму и вполне может составить конкуренцию итальянцу в борьбе за титул. Сейчас он отстает от него на 41 очко и опережает на 9 баллов его партнера по команде британца Джорджа Расселла.