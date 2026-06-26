На сессии ТАСС на ПМЮФ обсудят риски и вызовы развития ИИ для медиа и общества

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС 26 июня проведет в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) дискуссию о развитии искусственного интеллекта, где обсудят риски и вызовы, которые оно несет для традиционных и новых медиа, сообщили в департаменте коммуникаций ТАСС.
«Информационное агентство России ТАСС выступит организатором панельной дискуссии “Традиционные и новые СМИ: правовые инструменты и гарантии совместного развития” на XIV Петербургском международном юридическом форуме. Она пройдет 26 июня, модератором выступит административный директор агентства Андрей Миняев», — сообщили в департаменте коммуникаций ТАСС. Дискуссия состоится в КВЦ «Экспофорум» с 12:00 до 13:30.
В обсуждении примут участие представители федеральных органов власти, традиционных и новых медиа, эксперты отрасли. Они обсудят будущее традиционных СМИ в условиях возможной переориентации потребителей на контент, созданный нейросетями, новый российский закон об искусственном интеллекте, а особое внимание будет уделено проблемам фактчекинга и защиты права граждан на достоверную информацию. «На сессии рассмотрят правовые и управленческие инструменты, способные нивелировать риски использования “недобросовестных” источников информации для обучения моделей ИИ. Отдельной темой станет будущее традиционных СМИ в условиях возможной переориентации потребителей на контент, созданный нейросетями», — отметили в департаменте коммуникаций ТАСС.
О приоритетах государства и ожиданиях регулятора от решений, заложенных в законопроект об ИИ, расскажет директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.
Среди других участников сессии — директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, эксперт Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network Александр Геррейро (Португалия), вице-президент благотворительного фонда «Приоритеты роста» Мария Ильичева, руководитель юридической службы делового издания «Ведомости» Танзиля Гурдина, профессор РАНХиГС, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН Людмила Ильичева, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Ольга Анисимова, руководитель группы по развитию профессионального сообщества фактчекеров, АНО «Диалог Регионы» Дмитрий Бахтин, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, директор научно-образовательного центра «Право и СМИ» Евгения Крюкова и заместитель заведующего кафедрой по научно-исследовательской работе МГЮА имени О. Е. Кутафина Елена Гринь.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ.