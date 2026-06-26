На сессии ТАСС на ПМЮФ обсудят риски и вызовы развития ИИ для медиа и общества

В обсуждении примут участие представители федеральных органов власти, традиционных и новых медиа, эксперты отрасли. Они обсудят будущее традиционных СМИ в условиях возможной переориентации потребителей на контент, созданный нейросетями, новый российский закон об искусственном интеллекте, а особое внимание будет уделено проблемам фактчекинга и защиты права граждан на достоверную информацию. «На сессии рассмотрят правовые и управленческие инструменты, способные нивелировать риски использования “недобросовестных” источников информации для обучения моделей ИИ. Отдельной темой станет будущее традиционных СМИ в условиях возможной переориентации потребителей на контент, созданный нейросетями», — отметили в департаменте коммуникаций ТАСС.