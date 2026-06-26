Приставы взыскали более 42 млрд рублей с начала года по долгам за алименты

Ведомство сообщило о сокращении числа исполнительных производств по делам о предоставлении жилых помещений с 17,4 тыс. за пять месяцев 2025 года до 14,3 за этот же срок в 2026 году. Жилье предоставлено по 1,8 тыс. производств. Кроме того, за это же время взыскано 3,1 млрд рублей по задолженностям по зарплате.