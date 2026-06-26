Приставы взыскали более 42 млрд рублей с начала года по долгам за алименты

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с должников по алиментам более 42 млрд рублей с начала 2026 года, сообщает пресс-служба ФССП в Telegram-канале.
«42,3 млрд руб. взыскано алиментов (за 5 месяцев 2026 года). Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов — 92,3%», — говорится в карточке сообщения.
Также за три месяца 2026 года обеспечено лекарствами в необходимом объеме 12,1 тыс. граждан, включая 3,8 тыс. детей. Это на 17% и 15% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ведомство сообщило о сокращении числа исполнительных производств по делам о предоставлении жилых помещений с 17,4 тыс. за пять месяцев 2025 года до 14,3 за этот же срок в 2026 году. Жилье предоставлено по 1,8 тыс. производств. Кроме того, за это же время взыскано 3,1 млрд рублей по задолженностям по зарплате.