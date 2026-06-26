Любительская лига отстранила Жиркова на два месяца за потасовку в матче

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Amateur Football League (Любительская футбольная лига) дисквалифицировала на 60 дней бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрия Жиркова за потасовку в одном из матчей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Также Жиркову выписан штраф в размере 6 тыс. рублей. Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что игрок, выступающий в лиге за «Новую Ригу», во время матча с «Медилой» ударил соперника.
Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.