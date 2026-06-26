«Передайте своему»: Лукашенко предупредил Украину после угроз в адрес Беларуси

«На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: “Ребята, вы передайте своему: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в конфликт, то он должен понимать, что качество конфликта мгновенно изменится”, — сказал белорусский лидер.