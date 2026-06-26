Боксер-любитель напал на пассажира на рейсе с Кипра и умер после задержания

В аэропорту Манчестера на борт поднялись полицейские и надели на дебошира наручники. Через несколько мгновений он потерял сознание. Правоохранители пытались оказать ему первую помощь, но в больнице мужчина скончался. Ведется расследование, полицейские проходят по делу как свидетели, говорится в сообщении.