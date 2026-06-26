Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер-любитель напал на пассажира на рейсе с Кипра и умер после задержания

В самолете авиакомпании Jet2, следовавшем с Кипра в Манчестер, скончался пассажир после того, как его заковали в наручники. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Daily Mail.

В самолете авиакомпании Jet2, следовавшем с Кипра в Манчестер, скончался пассажир после того, как его заковали в наручники. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел ночью 21 июня. 35-летний Каллум Керр, отец троих детей и боксер-любитель, вел себя вызывающе, набросился на другого пассажира и члена экипажа. Попутчики помогли сдерживать его в хвостовой части лайнера до конца полета.

В аэропорту Манчестера на борт поднялись полицейские и надели на дебошира наручники. Через несколько мгновений он потерял сознание. Правоохранители пытались оказать ему первую помощь, но в больнице мужчина скончался. Ведется расследование, полицейские проходят по делу как свидетели, говорится в сообщении.

В воскресенье, 21 июня, на борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, скончался 37-летний мужчина. Перед смертью он напал с ножницами на пассажиров, но его удалось утихомирить.

Британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам пользоваться ее услугами после драки на борту самолета, следовавшего из Антальи в Манчестер. Из-за инцидента лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе.