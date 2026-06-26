Боксер-любитель напал на пассажира на рейсе с Кипра и умер после задержания

В самолете авиакомпании Jet2, следовавшем с Кипра в Манчестер, скончался пассажир после того, как его заковали в наручники. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел ночью 21 июня. 35-летний Каллум Керр, отец троих детей и боксер-любитель, вел себя вызывающе, набросился на другого пассажира и члена экипажа. Попутчики помогли сдерживать его в хвостовой части лайнера до конца полета.
В аэропорту Манчестера на борт поднялись полицейские и надели на дебошира наручники. Через несколько мгновений он потерял сознание. Правоохранители пытались оказать ему первую помощь, но в больнице мужчина скончался. Ведется расследование, полицейские проходят по делу как свидетели, говорится в сообщении.
В воскресенье, 21 июня, на борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, скончался 37-летний мужчина. Перед смертью он напал с ножницами на пассажиров, но его удалось утихомирить.
Британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам пользоваться ее услугами после драки на борту самолета, следовавшего из Антальи в Манчестер. Из-за инцидента лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе.