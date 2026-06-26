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Будущее Овечкина в НХЛ: клуб пойдёт на многое для его сохранения

Клуб Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз может предпринять дополнительные шаги для сохранения российского нападающего Александра Овечкина в составе команды.

Клуб Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз может предпринять дополнительные шаги для сохранения российского нападающего Александра Овечкина в составе команды. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман, на которого ссылаются спортивные СМИ.

По его информации, руководство клуба рассматривает возможность освобождения части пространства под потолком зарплат, чтобы обеспечить продление сотрудничества с форвардом.

Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в Национальной хоккейной лиге. Текущий контракт игрока с «Вашингтоном» является завершающим, и его будущее в клубе пока официально не определено.

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталз» с момента дебюта в НХЛ и является одним из ключевых игроков команды на протяжении всей карьеры в лиге.

В активе форварда 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он является рекордсменом лиги, опередив канадского хоккеиста Уэйн Гретцки, ранее удерживавшего исторический рекорд по числу заброшенных шайб.

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