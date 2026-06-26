Радио Судного дня передало слово «обезьянка»

Переданное сообщение выглядело так: «НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048». Как и в предыдущих случаях, за кодом скрывается некая информация, смысл которой остаётся неизвестным широкой публике.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, работающая непрерывно с 1970-х годов. Она известна своим постоянным фоновым жужжанием, которое лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями на русском языке. Официальное назначение станции никогда не раскрывалось, что породило множество теорий — от системы связи с военными объектами до элемента системы управления ядерными силами.
Ранее Life.ru писал, что в 13:01 по московскому времени 25 июня таинственная «жужжалка» УВБ-76 передала зашифрованное сообщение с кодовым словом «крюк» и набором цифр. Такие послания появляются крайне редко и всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей.
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