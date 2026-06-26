Радио Судного дня передало слово «обезьянка»

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, работающая непрерывно с 1970-х годов. Она известна своим постоянным фоновым жужжанием, которое лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями на русском языке. Официальное назначение станции никогда не раскрывалось, что породило множество теорий — от системы связи с военными объектами до элемента системы управления ядерными силами.