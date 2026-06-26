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В Зеленоградске построят музей с сувенирной лавкой и конференц-залом

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил концепцию культурно-досугового центра с краеведческим музеем. Новое здание построят на месте старого аварийного дома на улице Чкалова в Зеленоградске. Автор проекта — архитектор Вячеслав Генне. Он предложил сохранить исторический облик постройки, вписав её в окружающие старинные виллы. В трёхэтажном здании разместятся музей,…

Источник: Янтарный край

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил концепцию культурно-досугового центра с краеведческим музеем. Новое здание построят на месте старого аварийного дома на улице Чкалова в Зеленоградске.

Автор проекта — архитектор Вячеслав Генне. Он предложил сохранить исторический облик постройки, вписав её в окружающие старинные виллы. В трёхэтажном здании разместятся музей, сувенирная лавка, конференц-зал и багетная мастерская.

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин рекомендовал администрации города проследить, чтобы в ходе строительства здание не превратилось в набор мелких помещений, напоминающих апартаменты.

Также градсовет поддержал проекты пятиэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в Светлогорске и реконструкции гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в посёлке Куликово. Там номерной фонд увеличат на 10 номеров, сохранив существующий облик.

Два других проекта не получили одобрения: концепция двух пятиэтажных домов на Калининградском проспекте в Светлогорске и размещение рекламного экрана на фасаде лифтового подъёмника на променаде.