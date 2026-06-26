Российского обладателя Кубка Стэнли Ничушкина обменяли в «Коламбус»

31-летний форвард выступал за «Эвеланш» с сезона-2019/20 и помог команде завоевать Кубок Стэнли в 2022 году. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 72 матча, набрав 49 очков — на его счету 17 заброшенных шайб и 32 результативные передачи. В плей-офф Ничушкин записал в актив четыре очка в 12 встречах.